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بوتين يوقع قانونًا للتصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران

02:40 م الإثنين 21 أبريل 2025

فلاديمير بوتين

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وكالات

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع قانونًا بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال يوم الجمعة الماضي، إن "العلاقات الروسية الإيرانية وصلت إلى مراحل متقدمة"، مؤكدًا أن العلاقات بين موسكو وطهران قوية وتستمر في التطور بغض النظر عن الأوضاع الصعبة في المنطقة، ورغم محاولات الضغط لوقف تطور البلدين.
وتابع لافروف: "أنهينا عملية التصديق على الوثيقة التي تضع أساسًا متينًا لتطوير علاقتنا مع إيران".

وصدق مجلس الاتحاد الروسي (الدوما)، في 16 أبريل الجاري على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران.

وفي وقتٍ سابق، ذكر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أن الاتفاقية التي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان ستعزز العلاقات بين البلدين سواء من حيث التعاون الثنائي أو تنسيق الإجراءات بشأن القضايا الدولية.

وقال إن "الوثيقة تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون البرلماني الدولي، بما في ذلك في إطار المنظمات البرلمانية الدولية ولجنة التعاون بين مجلس الدوما ومجلس الشورى الإسلامي في إيران".

وفي 17 يناير الماضي، وقع بوتين وبزشكيان في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي تهدف إلى استبدال الاتفاقية الحالية التي تم توقيعها في عام 2001 حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران.

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سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي إيران
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