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أمطار وسيول غزيرة تشهدها السعودية (صور+فيديو)

02:35 م الإثنين 21 أبريل 2025

أمطار وسيول غزيرة تشهدها السعودية

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وكالات

شهدت مناطق سعودية عدة خلال يومي الأحد والاثنين أمطار مصحوبة برياح شديدة، وسط مخاوف من احتمال حدوث سيول مفاجئة في المناطق المنخفضة، ما دفع السلطات المختصة بالمملكة لرفع حالة الاستعداد والتأهب في المدن المتوقع تأثرها بالحالة الجوية غير المستقرة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة على منطقة جازان، وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان السيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المجاورة لها تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وحذر المركز من تقلبات مناخية وحالة طقس غير مستقرة تشمل أمطارًا غزيرة ورياح نشطة وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وتنوعت التحذيرات بين الأحمر والبرتقالي والأصفر حسب المناطق.

وحث المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين على توخي الحذر ومتابعة مستجدات حالة الطقس باستمرار، واتباع تعليمات السلامة والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية السعودية، المواطنين والمقيمين بتجنب التواجد قرب مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، وعدم الخروج إلا للضرورة خاصة أوقات اشتداد هطول الأمطار، مشددة على أهمية القيادة بحذر نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية واحتمالية انزلاق المركبات، مع ضرورة متابعة النشرات التحذيرية بشكل مستمر عبر القنوات الرسمية.

ومن بين المناطق المعرضة لتأثيرات هذه الحالة الجوية غير المستقرة، مكة المكرمة وتنوعت التحذيرات بها بين الأحمر (أمطار غزيرة) والبرتقالي (أمطار متوسطة) تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا وتنتهي الـ11 مساءً، والمدينة المنورة قد تشهد أمطارًا غزيرة تبدأ الساعة الـ12 ظهرًا وتنتهي الـ9 مساء، بالإضافة إلى محافظاتها المجاورة.

ومن المتوقع أن تمتد هذه التأثيرات لتشمل الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، بما فيها العاصمة، فمن المحتمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الساعة الـ10 مساء، ما يستدعي توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة.

وصرحت هيئة الأرصاد الجوية السعودية، أن سبب هذه الظاهرة المناخية غير المستقرة يرجع إلى منخفض جوي عميق يؤثر على أجواء المملكة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتشكل سحب ركامية كثيفة مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الشدة، فضلًا عن نشاط ملحوظ في الرياح السطحية وانخفاض في درجات الحرارة، مما يزيد من فرص حدوث السيول في المناطق المعرضة للخطر.

وأشارت التوقعات إلى أن هذه الحالة الجوية غير المستقرة التي عصفت بمناطق المملكة قد تستمر ليومين متتاليين. كما حذر خبراء الأرصاد الجوية المحلية من تقلبات جوية قد تشهدها مناطق مختلفة من المملكة خلال الأسابيع القادمة، وذلك مع اقتراب فصل الصيف الذي لم يتبق عليه رسميًا سوى حوالي 40 يومًا.

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أمطار سيول غزيرة السعودية المركز الوطني للأرصاد
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