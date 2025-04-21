ميركل ناعية بابا الفاتيكان: كان صديقا مخلصا للناس

برلين- (د ب أ)

نعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس ووصفته بأنه "صديق مخلص للناس".

وقالت ميركل في بيان أصدره مكتبها اليوم الاثنين: "سوف نفتقد صوته... خلال فترة حبريته التي استمرت اثني عشر عاما، كان مهتما بإصرار بأولئك الذين لم يتمكنوا من رفع أصواتهم بأنفسهم. وخلال ذلك لم يخجل من أن يكون غير مريح".

وأضافت ميركل: "في محادثاتي معه، دافع بقوة عن بناء الجسور حتى في النزاعات التي تبدو مستعصية على الحل. كان دائما يضع العالم بكل تنوعه نصب عينيه".

وذكرت ميركل أنها عايشت فرنسيس باعتباره شخصا "يتسم بتفاؤل مُعدٍ لا يتزعزع".