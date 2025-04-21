بعد وفاته.. ماذا جاء في وصية البابا فرانسيس؟

(وكالات)

فعل الفاتيكان سلسلة من الإجراءات والطقوس المتوارثة منذ قرون، عقب وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عامًا، وفقًا لما ينص عليه الدستور الرسولي Universi Dominici Gregis، الذي يحدد بدقة خطوات ما بعد وفاة الحبر الأعظم، من مراسم الجنازة وحتى انتخاب خليفته.



تبدأ المرحلة الانتقالية بمجرد تأكيد الوفاة رسميًا من قبل رئيس قسم الصحة بالفاتيكان والكاردينال الكاميرلينجو، وهو الآن الكاردينال الأمريكي الأيرلندي كيفن فاريل، الذي يتولى زمام الإدارة المؤقتة للكنيسة. وتُغلق مكاتب البابا وتُحطم رموز ولايته، من خاتم الصياد إلى الختم الرسمي، في إشارة رمزية إلى نهاية سلطته.

تماشيًا مع رغبته في الابتعاد عن المظاهر الفخمة، سيتم نقل جسد البابا فرنسيس إلى مصلى خاص، حيث يُعرض أولًا أمام المقربين قبل أن يُنقل إلى كاتدرائية القديس بطرس ليُلقى عليه نظرة الوداع العامة على مدار 4 إلى 6 أيام.

ومن المقرر أن يوضع الجثمان في تابوت خشبي مغطى بالزنك – خلافًا للتوابيت الثلاثية التي كانت تستخدم سابقًا – سيُغطى وجهه بقطعة حرير بيضاء، ويوضع بجانبه كيس يحتوي على العملات التي صُكت خلال فترة حبريته، بالإضافة إلى لفيفة تسجل أبرز المحطات في حياته.

وفي خروج رمزي عن التقاليد، سيتم دفن البابا في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري، بدلاً من كاتدرائية القديس بطرس، تطبيقًا لوصيته الشخصية.

تعقب الجنازة تسعة أيام من الحداد الرسمي تُعرف باسم Novendiales، تتوقف خلالها كل القرارات العقائدية الكبرى، ويقتصر دور الكاميرلينجو على الإشراف الإداري، بانتظار عقد المجمع المغلق (الكونكلاف) لاختيار البابا الجديد.

من المتوقع أن يُعقد المجمع بعد مرور 15 إلى 20 يومًا من الوفاة، في كنيسة سيستينا. ويدخل الكرادلة المؤهلون تحت سن الثمانين – وعددهم حاليًا 140، منهم 110 عينهم البابا الراحل – إلى ما يشبه العزلة الكاملة، حيث يمنعون من الاتصال بالعالم الخارجي.

ويخضعون لأربع جولات تصويت يوميًا، ويُحرق كل تصويت في نهاية اليوم. فإذا تصاعد الدخان الأسود، فهذا يعني أن الكنيسة ما زالت بلا قائد، أما إذا تصاعد الدخان الأبيض، فالعالم يعلم أن البابا الجديد قد اختير، ويُعلن عن ذلك من شرفة كاتدرائية القديس بطرس.

والبابا فرنسيس، هو أول بابا من أمريكا الجنوبية، كان قد أحدث تغييرات بارزة في شكل وأسلوب إدارة الفاتيكان، إذ اختار العيش في سكن بسيط بدار القديسة مارتا بدلًا من القصر الرسولي، وقلص مظاهر الاحتفالات البابوية، مؤكدًا رسالته في التواضع والخدمة.