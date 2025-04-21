إعلام إسرائيلي: مفاوضات الأسرى مستمرة وهناك موعد محدد لاحتلال غزة بالكامل

وكالات

كشفت القناة 14 الإسرائيلية، أن المفاوضات حول إعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة مستمرة رغم عدم وجود وفد إسرائيلي في مصر أو قطر.

وقالت القناة، إن "هناك موعد محدد، لكن ليس في القريب العاجل، لعملية واسعة واحتلال كامل لقطاع غزة وتدمير حركة حماس".

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب نقص عدد القوات لديه، جنود من لواءي "جولاني" و "جفعاتي" رغم أنهم لم يُكملوا تدريبهم العسكري الكامل الذي بدأ قبل 4 أشهر فقط، إلى قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة "كان" العبرية أمس الأحد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أكثر من مرة أن الحرب في غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى.

وصرح نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس أكثر من أي وقت مضى من خلال تكثيف العمليات العسكرية في غزة، مضيفًا "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال حتى النصر، نصر كامل وحاسم".

وفي 18 مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 116 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.