الرئيس التايواني يعرب عن تعازيه في وفاة بابا الفاتيكان

تايبيه- (د ب أ)

أعرب الرئيس التايواني، لاي تشينج تي، اليوم الاثنين، عن تعازيه باسم شعب تايوان للطائفة الكاثوليكية، في وفاة بابا الفاتيكان، فرنسيس.

وقال لاي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سنستمر في الاستلهام من التزامه طوال حياته بالسلام والتضامن العالمي ورعاية المحتاجين".

ويشار إلى أن الفاتيكان هو أحد الحلفاء الدبلوماسيين الرسميين الاثني عشر لتايوان.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن مسؤولين تايوانيين سيحضرون جنازة البابا، كمبعوثين خاصين.

كما سيشارك مسؤولون بارزون في الحكومة التايوانية في قداس تذكاري برعاية سفارة الكرسي الرسولي في تايوان.

جدير بالذكر أنه خلال فترة توليه منصبه بين عامي 2013 و2025، تواصل البابا فرنسيس مع تايوان بطرق مختلفة، حيث قام بتعيين أساقفة تايوانيين، والتقى بمبعوثين من الرئاسة التايوانية، كما أعرب عن تعازيه في ضحايا زلزال هوالين الذي ضرب بتايوان في عام 2024.