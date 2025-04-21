إعلان

الرئيس التايواني يعرب عن تعازيه في وفاة بابا الفاتيكان

01:38 م الإثنين 21 أبريل 2025

بابا الفاتيكان فرنسيس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تايبيه- (د ب أ)

أعرب الرئيس التايواني، لاي تشينج تي، اليوم الاثنين، عن تعازيه باسم شعب تايوان للطائفة الكاثوليكية، في وفاة بابا الفاتيكان، فرنسيس.

وقال لاي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سنستمر في الاستلهام من التزامه طوال حياته بالسلام والتضامن العالمي ورعاية المحتاجين".

ويشار إلى أن الفاتيكان هو أحد الحلفاء الدبلوماسيين الرسميين الاثني عشر لتايوان.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن مسؤولين تايوانيين سيحضرون جنازة البابا، كمبعوثين خاصين.

كما سيشارك مسؤولون بارزون في الحكومة التايوانية في قداس تذكاري برعاية سفارة الكرسي الرسولي في تايوان.

جدير بالذكر أنه خلال فترة توليه منصبه بين عامي 2013 و2025، تواصل البابا فرنسيس مع تايوان بطرق مختلفة، حيث قام بتعيين أساقفة تايوانيين، والتقى بمبعوثين من الرئاسة التايوانية، كما أعرب عن تعازيه في ضحايا زلزال هوالين الذي ضرب بتايوان في عام 2024.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس التايواني لاي تشينج تي الطائفة الكاثوليكية وفاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى تاريخي
القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب