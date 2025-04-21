الحوثيون: نفذنا 4 عمليات ضد أهداف إسرائيلية وحاملتي طائرات أمريكية

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن ، اليوم الإثنين، تنفيذ أربع عمليات عسكرية ضد أهداف داخل العمق الإسرائيلي، وحاملتي طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي.

وقال يحي سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، في بيان صحفي اليوم ، إن "قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".

ووفق المتحدث، استهدفت العملية الأخرى "هدفاً عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع صماد1".

وأضاف أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين ضد حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان و فينسون"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار "التصدي للعدوان الأمريكي على اليمن وردا على مجازره المرتكبة بحق اليمنيين والتي كان آخرها مجزرة العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها عشرات الضحايا".

وحسب المتحدث ، "استخدمت قواتهم صاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين في استهداف حاملة الطائرات "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، فيما استخدمت ثلاثة صواريخ مجنحة وأربع طائرات مسيرة في استهداف حاملة الطائرات فينسون".

وأشار إلى أن العمليات العسكرية "حققت أهدافها بنجاح"، مؤكداً استمرار عملياتهم العسكرية حتى وقف"العدوان ورفع لحصار عن غزة".

ومنذ منتصف مارس /آذار 2025 ، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية وحظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر "تضامنا مع غزة" .

وفي المقابل، استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين، أسفرت عن سقوط خسائر مادية وبشرية كبيرة.