فضيحة جديدة في البنتاجون.. وزير الدفاع الأمريكي شارك خطة ضربة الحوثيين مع زوجته

القاهرة- مصراوي:

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، قام بمشاركة معلومات عسكرية حساسة تتعلق بالغارات الجوية في اليمن عبر مجموعة دردشة على تطبيق سيجنال.

ووفقًا للصحيفة، تضمنت الرسائل التي نشرها هيجسيث جداول زمنية دقيقة للغارات التي تستهدف مواقع تابعة للحوثيين، مشيرة إلى أن المجموعة التي شارك فيها الوزير تلك التفاصيل كانت تضم زوجته وشقيقه ومحاميه، إلى جانب نحو 10 أشخاص آخرين من الدائرة الشخصية والمهنية الخاصة به.

ونقلت نيويورك تايمز عن 4 مصادر اطلعوا على تلك المحادثات، أن هيجسيث أفصح عن خطط الهجوم الجوية بالتفصيل، وهي نفس المعلومات التي شاركها، في اليوم نفسه، عبر مجموعة دردشة أخرى كان قد أُشير إليها سابقًا في تقرير لمجلة أتلانتيك.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التسريبات وقعت قبل المصادقة النهائية على تعيين هيجسيث وزيرًا للدفاع، وأنه استخدم هاتفه الشخصي في إرسال تلك المعلومات بدلًا من القنوات الرسمية التابعة للحكومة.

وأضافت نيويورك تايمز، أن زوجته، وهي صحفية سابقة في قناة فوكس نيوز، لا تشغل أي منصب رسمي في وزارة الدفاع، بينما يعمل شقيقه ومحاميه داخل الوزارة، دون أن يكون واضحًا سبب إطلاعهما على خطط الضربات الجوية ضد الحوثيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في البنتاجون كانوا قد حذروا هيجسيث، قبل أيام من الحادث، من تداول أي معلومات متعلقة بالضربات في اليمن عبر تطبيق سيجنال، نظرًا لأنه يُعتبر أقل أمانًا من القنوات الرسمية المخصصة لتبادل البيانات الحساسة.

وحتى مساء أمس الأحد، لم يصدر البنتاجون تعليقًا رسميًا بشأن تلك المعلومات.

فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع – رفض الإفصاح عمّا إذا كان هيجسيث قد كشف تفاصيل دقيقة عن الأهداف – تأكيده أنه "لم يحدث أي خرق للأمن القومي".

في المقابل، ردّ المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، على ما نُشر، باتهام صحيفة نيويورك تايمز بأنها "وسيلة إعلامية تكره دونالد ترامب"، مؤكدًا في تصريحاته أن "أي معلومات سرية لم تُنشر في تلك المحادثات"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي اليوم نفسه، كتب جون أوليوت، المتحدث السابق باسم هيجسيث، مقال رأي هاجم فيه بشدة طريقة إدارة وزارة الدفاع، واصفًا الوضع القائم بأنه "شهر من الفوضى العارمة في البنتاجون".

وأضاف: "الرئيس دونالد ترامب معروف بأنه يُحاسب كبار المسؤولين، ولذلك من غير المتوقع أن يظل هيجسيث في منصبه طويلًا".

من جانبها، سارعت المعارضة الديمقراطية إلى الرد، إذ طالب السيناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، المفتش العام في البنتاجون بضم هذه الادعاءات إلى التحقيق الجاري.

وقال في بيان: "إذا ثبتت صحة هذه التسريبات، فستكون مؤشرًا مقلقًا جديدًا على ازدراء الوزير هيجسيث للقواعد والقوانين التي يتوجب على جميع المسؤولين في الجيش الالتزام بها".

ويأتي هذا التطور بعد الفضيحة المعروفة باسم سيجنال جيت، والتي دافع فيها الرئيس ترامب عن وزرائه، في حين أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتس، تحمّله للمسؤولية عن إنشاء مجموعة الدردشة الأساسية.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن المجموعة الجديدة التي جرى فيها تداول المعلومات، أنشأها هيجسيث شخصيًا، وذلك قبل توليه منصبه رسميًا.

وكانت وزارة الدفاع قد علّقت، في الأسبوع الماضي، مهام ثلاثة من كبار مسؤوليها على خلفية تسريبات لم يُكشف عن طبيعتها. وقد ردّ المسؤولون الثلاثة، وهم دارين سيلنيك، نائب مدير مكتب هيجسيث، والمستشاران دان كالدويل وكولين كارول، ببيان مشترك اتهموا فيه الوزارة بـتشويه سمعتهم من خلال اتهامات لا أساس لها.

وكتبوا على منصات التواصل الاجتماعي: "حتى الآن، لم يتم إبلاغنا بسبب واضح يجعلنا موضع تحقيق، كما أننا لا نعرف ما إذا كان التحقيق جارياً أصلًا، أو إذا كان يتعلق فعلًا بتسريبات".