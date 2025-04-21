مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل ويجب أن يرحل الآن

وكالات

قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يمثل خطرًا على أمن إسرائيل، وذلك بعدما قدم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، اليوم الاثنين، مذكرة أمام المحكمة العليا تفيد بأن قرار إقالته جاء بسبب رفضه تقديم "ولاء شخصي" لنتنياهو.

وذكر رئيس "حزب الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير جولان، أن إفادة رئيس الشاباك ليست مجرد تحذير بل لائحة اتهام خطيرة وإنذار للديمقراطية، مضيفًا "نتنياهو فاشل أمنيًا وسياسيًا ويحاول استغلال الشاباك للبقاء".

وتابع جولان: "نتنياهو فوضوي ويقود حكومة فوضوية وما فعله ليس مجرد تهديد للديمقراطية، بل انقلاب سلطوي فعلي. نتنياهو يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل وعلى سيادة القانون ووجود الدولة، ويجب أن يرحل الآن".

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن شهادة رئيس الشاباك تثبت أن نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل ولا يمكنه الاستمرار في منصبه.

وفي مذكرته التي قدمها، أوضح رئيس الشاباك رونين بار، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا عليه لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته، بل وطالبه صراحة بتقديم الطاعة للحكومة على حساب سلطة المحكمة العليا، في سابقة وصفها بـ"الخطيرة" على توازن السلطات ودولة القانون.

ورغم إقالة بنيامين نتنياهو لبار ، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت ببطلان القرار، مصرحة ببقاء بار في منصبه كرئيس لجهاز الشاباك، ومع ذلك فإن رونين بار أكد عزمه تقديم استقالته من منصبه.