رئيس وزراء هولندا: البابا فرنسيس كان قدوة للجميع

أمستردام- (د ب أ)

وصف رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، بابا الفاتيكان فرنسيس، بأنه "قدوة يحتذى بها" الجميع في أنحاء العالم، سواء كانوا مؤمنين أم لا.

وكتب شوف على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لقد كان البابا فرنسيس بكل معنى الكلمة رجلا من الشعب... ينعى المجتمع الكاثوليكي حول العالم قائدا أدرك قضايا عصرنا الملحة ولفت الانتباه إليها".

وأضاف: "لقد كان البابا فرنسيس قدوة يحتذي بها الكثيرون – سواء كانوا كاثوليك أو غير كاثوليك على حد سواء، من حلال أسلوب حياته الرصين وأعماله الخيرية وعطفه. نتذكره بكل احترام".