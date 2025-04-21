إعلان

رئيس وزراء هولندا: البابا فرنسيس كان قدوة للجميع

01:21 م الإثنين 21 أبريل 2025

بابا الفاتيكان فرنسيس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أمستردام- (د ب أ)

وصف رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، بابا الفاتيكان فرنسيس، بأنه "قدوة يحتذى بها" الجميع في أنحاء العالم، سواء كانوا مؤمنين أم لا.

وكتب شوف على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لقد كان البابا فرنسيس بكل معنى الكلمة رجلا من الشعب... ينعى المجتمع الكاثوليكي حول العالم قائدا أدرك قضايا عصرنا الملحة ولفت الانتباه إليها".

وأضاف: "لقد كان البابا فرنسيس قدوة يحتذي بها الكثيرون – سواء كانوا كاثوليك أو غير كاثوليك على حد سواء، من حلال أسلوب حياته الرصين وأعماله الخيرية وعطفه. نتذكره بكل احترام".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديك شوف بابا الفاتيكان فرنسيس البابا فرنسيس رئيس الوزراء الهولندي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى تاريخي
القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب