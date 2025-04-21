رئيس وزراء هولندا: البابا فرنسيس كان قدوة للجميع
01:21 م الإثنين 21 أبريل 2025
أمستردام- (د ب أ)
وصف رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، بابا الفاتيكان فرنسيس، بأنه "قدوة يحتذى بها" الجميع في أنحاء العالم، سواء كانوا مؤمنين أم لا.
وكتب شوف على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لقد كان البابا فرنسيس بكل معنى الكلمة رجلا من الشعب... ينعى المجتمع الكاثوليكي حول العالم قائدا أدرك قضايا عصرنا الملحة ولفت الانتباه إليها".
وأضاف: "لقد كان البابا فرنسيس قدوة يحتذي بها الكثيرون – سواء كانوا كاثوليك أو غير كاثوليك على حد سواء، من حلال أسلوب حياته الرصين وأعماله الخيرية وعطفه. نتذكره بكل احترام".
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