إعلان

رئيسة وزراء إيطاليا: العالم فقد "رجلًا عظيمًا" بوفاة البابا فرنسيس

01:07 م الإثنين 21 أبريل 2025

رئيسة حكومة إيطاليا جورجا ميلوني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

روما- (د ب أ)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن العالم فقد " رجلا عظيما" بوفاة بابا الفاتيكان فرنسيس، ولكن إرثه سوف يعيش.

وكتبت ميلوني عبر منصة "إكس"، "عاد البابا فرنسيس إلى بيت الرب، هذه الأنباء أصابتنا بالحزن العميق، لأننا فقدنا رجلا عظيما وراعيا عظيما".

وأضافت "لقد حظيت بشرف صداقته ونصيحته وتعاليمه، التي لم تخذلني أبدا حتى في الأوقات الصعبة والمعاناة".

وأشارت ميلوني إلى أنه على العالم إتباع "مسار السلام" الذي تبناه فرنسيس ومواصلة العمل نحو "مجتمع أكثر عدلا ومساواة".

وأضافت "تعاليمه وإرثه لن يزولا. نحن نودع الحبر الأعظم بقلوب مملوءة بالحزن، ولكننا نعلم أنه الآن في سلام الرب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا البابا فرنسيس وفاة البابا فرنسيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى تاريخي
القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب