رئيسة وزراء إيطاليا: العالم فقد "رجلًا عظيمًا" بوفاة البابا فرنسيس

روما- (د ب أ)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن العالم فقد " رجلا عظيما" بوفاة بابا الفاتيكان فرنسيس، ولكن إرثه سوف يعيش.

وكتبت ميلوني عبر منصة "إكس"، "عاد البابا فرنسيس إلى بيت الرب، هذه الأنباء أصابتنا بالحزن العميق، لأننا فقدنا رجلا عظيما وراعيا عظيما".

وأضافت "لقد حظيت بشرف صداقته ونصيحته وتعاليمه، التي لم تخذلني أبدا حتى في الأوقات الصعبة والمعاناة".

وأشارت ميلوني إلى أنه على العالم إتباع "مسار السلام" الذي تبناه فرنسيس ومواصلة العمل نحو "مجتمع أكثر عدلا ومساواة".

وأضافت "تعاليمه وإرثه لن يزولا. نحن نودع الحبر الأعظم بقلوب مملوءة بالحزن، ولكننا نعلم أنه الآن في سلام الرب".