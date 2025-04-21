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رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلندا ينعيان البابا فرنسيس

01:04 م الإثنين 21 أبريل 2025

بابا الفاتيكان فرنسيس

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ولينجتون- (د ب أ)

أعرب رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلندا عن حزنهما لوفاة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الكاثوليكيين وغير الكاثوليكيين سيحزنون على وفاة البابا فرنسيس.

وأضاف في مؤتمر صحفي " اليوم صلوات أكثر من مليار شخص من جميع الدول وجميع مناحي الحياة ستكون مع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير".

وقال ألبانيز "عطف البابا فرنسيس شمل جميع البشرية. لقد حثنا على أن نتذكر ما يجمعنا وطلب من العالم أن يستمع لاستغاثة الأرض، موطننا المشترك".

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إن قلبه مع الكاثوليكيين وكل من يشعرون بالحزن على وفاة البابا.

وكتب لوكسون عبر منصة "إكس"، " رجل متواضح، يتضمن إرثه التزاما لا يتزعزع نحو الضعفاء والعدالة الاجتماعية والحوار بين الأديان".

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وفاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس نيوزيلندا أستراليا
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