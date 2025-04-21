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قدم له هدية.. من كان آخر مسؤول دولي يلتقي البابا فرانسيس؟

12:54 م الإثنين 21 أبريل 2025

البابا فرانسيس

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(وكالات)

كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الاثنين، عن تفاصيل لقائه الأخير مع الحبر الأعظم البابا فرنسيس، مشيرًا إلى أن البابا بدا "مريضًا بشكل واضح" خلال الاجتماع الذي جمعهما أمس الأحد، أي قبل وفاته بيوم واحد فقط.

وفي تصريحاته التي أعقبت إعلان وفاة بابا الفاتيكان، قال فانس: "رغم علامات المرض التي كانت بادية عليه، إلا أن البابا احتفظ بوقاره وأثر في بكلماته". وأضاف: "سأتذكره دائمًا بسبب عظته المؤثرة في بداية جائحة كوفيد-19. لقد كانت لحظة إنسانية جميلة بحق".

وكان الفاتيكان قد أعلن رسميًا، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع مشكلات صحية مزمنة. وصرح الكاردينال كيفن فاريل، رئيس الخزانة الرسولية، بأن الوفاة وقعت في مقر إقامة البابا بكازا سانتا مارتا.

ورغم حالته الصحية المتدهورة، فاجأ البابا فرنسيس الجميع يوم الأحد بظهوره العلني لتحية الجماهير التي احتشدت في ساحة القديس بطرس احتفالًا بعيد الفصح، في مشهد وداعي غير متوقع.

ويُعد جي دي فانس آخر شخصية سياسية بارزة التقت بالبابا قبل رحيله، حيث قدم له هدية رمزية بمناسبة عيد الفصح خلال زيارته إلى مقر الإقامة البابوية.

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