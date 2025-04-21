التقيته 3 مرات.. بوتين ينعى البابا فرنسيس: قائد إنساني وداعم للحوار بين موسكو والفاتيكان

(وكالات)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، برقية تعزية في وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس، واصفًا إياه بأنه "داعم ثابت لقيم الإنسانية والعدالة"، ومشيدًا بإسهاماته في تعزيز العلاقات بين الفاتيكان وموسكو.

ووجهت البرقية إلى الكاردينال كيفن جوزيف فاريل، الحاجب الحالي للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وتضمنت إشادة صريحة بشخص البابا الراحل، حيث قال بوتين: "لقد حظي البابا فرنسيس باحترام دولي واسع بصفته خادمًا مخلصًا للتعاليم المسيحية، ورجل دين ودولة حكيما، نذر حياته لخدمة المبادئ السامية للعدالة والرحمة".

وأشار الرئيس الروسي إلى الدور الذي لعبه البابا في فتح قنوات التواصل بين الفاتيكان والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، قائلًا: "عمل البابا فرنسيس بلا كلل لتعزيز الحوار بين الكنيستين، وساهم بشكل فعال في تطوير علاقات التعاون بين روسيا والكرسي الرسولي".

واستعاد بوتين ذكريات لقاءاته مع البابا قائلا: "تشرفت بلقاء هذا الرجل الاستثنائي في أكثر من مناسبة، وستظل تلك اللقاءات محفورة في ذاكرتي كأوقات ثمينة من التواصل الإنساني الرفيع".

وكان الرئيس الروسي قد التقى البابا فرنسيس ثلاث مرات خلال زياراته الرسمية إلى الفاتيكان في أعوام 2013، 2015، و2019، كما جمعتهما عدة محادثات هاتفية، كان آخرها في ديسمبر 2021 بمناسبة عيد ميلاد البابا الخامس والثمانين، حيث عبر بوتين آنذاك عن تقديره العميق لمكانته العالمية.