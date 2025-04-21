رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان: الكنيسة فقدت "بابا عظيما"

بون- (د ب أ)

أشاد رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان، جيورج بيتسينج، بالبابا الراحل فرنسيس ووصفه بأنه "بابا عظيم".

وقال بيتسينج اليوم الاثنين إن البابا كان أيضا مُجدِدا شجاعا، وأضاف: "ببالغ الحزن والأسى، ننحني أمام بابا كان حريصا على التواجد بين الناس والذهاب إلى هامش المجتمع".

وذكر بيتسينج أن البابا فرنسيس وضع تركيزا قويا على دور الكنيسة وفتح دروب جديدة للعيش المشترك، وقال: "مسار الكنيسة المجمعية الذي بدأه سيظل غير قابل للرجوع إلى الوراء مع الجمعيتين العامتين للمجمع العالمي في عامي 2023 و2024"، مضيفا أن البابا فرنسيس كان بمثابة باني جسور تمكن من جمع الناس معا، وقال: "بكل امتنان نودع البابا فرنسيس، صديق الإنسانية".