رئيس الشاباك يكشف: نتنياهو طالب بولاء شخصي واستخدام الجهاز ضد معارضيه

(وكالات)

وجه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، اليوم الاثنين، اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن قرار إقالته جاء بسبب رفضه تقديم "ولاء شخصي" لرئيس الوزراء.

وأوضح بار أن نتنياهو مارس ضغوطًا عليه لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته، بل وطالبه صراحة بتقديم الطاعة للحكومة على حساب سلطة المحكمة العليا، في سابقة وصفها بالخطيرة على توازن السلطات ودولة القانون.

وفي سياق متصل، حذر بار من تداعيات ما وصفه بـ"قضية قطر جيت"، مشيرًا إلى أنها تنطوي على شبهات تمس أمن الدولة وقد تؤثر بشكل سلبي على سير المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة، دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول طبيعة القضية أو المتورطين فيها.

ورغم إقالة بنيامين نتنياهو لبار فإن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت ببطلان القرار، مصرحة ببقاء بار في منصبه كرئيس لجهاز الشاباك، ومع ذلك فإن رونين بار أكد عزمه تقديم استقالته من منصبه.