لأول مرة في العالم.. روبوت بشري يفوز على عدّائين في نصف ماراثون بالصين (صور)

وكالات



تم تحقيق إنجاز تكنولوجي جديد في العاصمة الصينية بكين، حيث أكملت روبوتات بشرية الشكل لأول مرة على مستوى العالم سباق نصف ماراثون، جنبا إلى جنب مع عدّائين من البشر، لكن على مسارات منفصلة.



وسجل الروبوت "تيانقونغ ألترا"، الذي طوره مركز بكين للابتكار في مجال الروبوتات بشرية الشكل، زمنا قدره ساعتان و40 دقيقة و42 ثانية، ليفوز بهذا السباق التاريخي الذي امتد لمسافة 21.0975 كم بين 20 فريقا متنافسا.



وقال شيونغ يو جيون، الرئيس التنفيذي للمركز: "اجتاز تيانقونغ ألترا خط النهاية قبل نحو 30 دقيقة من المتوقع، جميع الروبوتات أدت أداء رائعا اليوم بشكل أساسي في التعامل مع التحديات مثل المنعطفات ومطبات السرعة. لقد صنعنا التاريخ معا".



وكان من المقرر في الأصل تنظيم نصف الماراثون المخصص للروبوتات بشرية الشكل يوم 13 أبريل، لكنه تأجّل بسبب تحذير من رياح قوية في المدينة نهاية الأسبوع الماضي، ما أتاح للفرق مزيدا من الوقت لاختبار وتحسين هيكل نظام روبوتات العدو ونظام التحكم بها.



وبالنظر إلى أن الروبوتات بشرية الشكل التي شاركت على المضمار تختلف في الطول والوزن، فهي مصممة لتُستخدم مستقبلا في مجالات محددة تشمل التصنيع والرعاية الصحية والتعليم.