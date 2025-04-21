إعلان

ماكرون يعزي بوفاة البابا فرنسيس: كان يقف دائما إلى جانب الأكثر ضعفًا وهشاشة

11:50 ص الإثنين 21 أبريل 2025

البابا فرنسيس وإيمانويل ماكرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزايا البابا فرنسيس الذي توفي الاثنين، معتبرا أنه كان رجلا "يقف دائما إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة" متوجها بالتعازي إلى "الكاثوليك في العالم بأسره".

وقال ماكرون على صفحته بموقع فيس بوك، اليوم الإثنين: "كان رجلا ناضل طوال حياته لمزيد من العدالة وعن فكرة معينة للانسانية، إنسانية أخوية".

وأضاف من بوينس آيرس إلى روما، أراد البابا فرانسيس أن تجلب الكنيسة الفرح والأمل للفقراء، قد يوحد الرجال مع بعضهم البعض ومع الطبيعة، أتمنى ألا يتوقف هذا الأمل عن تجاوزه، إلى جميع الكاثوليك، إلى العالم في حداد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا فرنسيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان