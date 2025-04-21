ماكرون يعزي بوفاة البابا فرنسيس: كان يقف دائما إلى جانب الأكثر ضعفًا وهشاشة

وكالات

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزايا البابا فرنسيس الذي توفي الاثنين، معتبرا أنه كان رجلا "يقف دائما إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة" متوجها بالتعازي إلى "الكاثوليك في العالم بأسره".

وقال ماكرون على صفحته بموقع فيس بوك، اليوم الإثنين: "كان رجلا ناضل طوال حياته لمزيد من العدالة وعن فكرة معينة للانسانية، إنسانية أخوية".

وأضاف من بوينس آيرس إلى روما، أراد البابا فرانسيس أن تجلب الكنيسة الفرح والأمل للفقراء، قد يوحد الرجال مع بعضهم البعض ومع الطبيعة، أتمنى ألا يتوقف هذا الأمل عن تجاوزه، إلى جميع الكاثوليك، إلى العالم في حداد".