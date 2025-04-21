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أمريكا والفلبين تطلقان مناورات عسكرية مشتركة لمدة 3 أسابيع

10:48 ص الإثنين 21 أبريل 2025

القوات البحرية

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مانيلا- (د ب أ)

انطلقت اليوم الاثنين مناورات عسكرية مشتركة بين القوات الفلبينية والأمريكية، من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن محاكاة لسيناريو "معركة شاملة" في المنطقة، في ظل التوترات المستمرة بشأن موقف الصين العدائي في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وتايوان.

وتضم مناورات "باليكاتان" (وتعني "كتف بكتف") السنوية، 5000 جندي من القوات الفلبينية و9000 من الولايات المتحدة. كما سيشهدها جنود من اليابان وأستراليا وفرنسا وبريطانيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وبولندا وهولندا.

وسيتم نشر أسلحة أمريكية متطورة، تشمل نظام صواريخ "NMESIS" "عالي الحركة" المضاد للسفن، ضمن المناورات التي ستجرى في البر والبحر بأنحاء البلاد، بما يشمل إقليم بالاوان غربي البلاد، الواقع بالقرب من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وجزيرة لوزون الشمالية، بالقرب من تايوان.

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