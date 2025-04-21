كييف تعلن إسقاط 42 من أصل 96 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 42 من أصل 96 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت سلسلة من الهجمات الجوية على جميع أنحاء أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز "أونيكس" تم إطلاقه من أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة، وصاروخين مضادين للرادارات من طراز كيه إتش-31 بي تم إطلاقهما من المجال الجوي فوق البحر الأسود،

كما أستخدمت روسيا96 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق قريبة من مدن ميلروفو وكورسك وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وكذلك من هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 42 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق شرق وشمال ووسط وجنوب أوكرانيا."

وأضاف البيان أن 47 طائرة مسيرة خداعية فشلت في الوصول إلى أهدافها.

وأفاد البيان بوقوع خسائر في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وتشيركاسي نتيجة للهجوم الروسي.