العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية في شمال شرقي بغداد

بغداد- (د ب أ)

أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في سلسلة جبال حمرين شمال شرق منطقة العظيم بمحافظة ديالى /57 كم شمال شرقي بغداد.

ونقلت وكالة شفق الإخبارية العراقية عن قائد قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي العراقي طالب الموسوي قوله، في بيان صحفي اليوم ، إن "العملية تأتي بالتنسيق والتعاون المشترك بين الحشد الشعبي وفوج القوات الخاصة التابع لقيادة قاطع ديالى، إلى جانب الفرقة الأولى والفرقة الثالثة والعشرين من الجيش العراقي، وقيادة شرطة ديالى... وذلك بهدف ملاحقة الخلايا الإرهابية".

وأشار الموسوي إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الجبلية التي تعد معقلاً لتحركات الجماعات الإرهابية"، مبيناً أن "الحشد الشعبي والجيش العراقي يقاتلان كتفاً بكتف، بمعنويات عالية من أجل حماية المواطنين والقضاء على بؤر الإرهاب في محافظة ديالى".