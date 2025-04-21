أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 941 ألفا و770 فردا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 941 ألفا و770 فردا، بينهم 670 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10679 دبابة، منها دبابتان أمس الأحد، و22273 مركبة قتالية مدرعة، و26659 نظام مدفعية، و1368 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1139 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و33270 طائرة مسيرة، و3148 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و45324 من المركبات وخزانات الوقود، و3859 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.