الحزب الحاكم في اليابان يقدم مقترحًا طارئًا بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

طوكيو- (د ب أ)

من المقرر أن يقدم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم الاثنين، مقترحا طارئا في أعقاب فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، ليحث الحكومة على تعزيز دعم القروض للشركات، وتعزيز الطلب المحلي، بحسب ما ورد في وثائق اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاء في مسودة المقترح أنه من الممكن أن تغيّر الرسوم الجمركية الأمريكية "طبيعة النظام الاقتصادي الحر والعادل بصورة جوهرية"، كما تؤكد على أنه "من المؤسف للغاية" أن يتم فرض رسوم جمركية إضافية على اليابان رغم طلبات الإعفاء.

كما ورد في المقترح خمسة ركائز للرد على الرسوم الجمركية، تشمل دعم القروض، وحماية الوظائف، وزيادة الطلب المحلي، وتحسين القدرة التنافسية، والمرونة في طرح الحلول الإضافية.