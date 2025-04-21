زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ يطالب بإقالة وزير الدفاع الأمريكي



وكالات

طالب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بإقالة وزير الدفاع بيت هيجسيث من منصبه.

وتأتي تلك المطالب على خلفية تسريبات لمعلومات حساسة تتعلق بضربات أمريكية على اليمن، وصفت أنها عرضت حياة أمريكيين للخطر، بحسب سكاي نيوز.

وقال شومر في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن تفاصيل المعلومات الحساسة ما زالت تتكشف، مضيفا: "لا بد من طرد وزير الدفاع، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال أضعف من أن يتخذ هذا القرار".

وتأتي هذه التطورات بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هيجسيث أنشأ غرفة دردشة أخرى على تطبيق "سيجنال" ضمت زوجته وشقيقه، إذ شارك نفس تفاصيل الغارة العسكرية في مارس الماضي ضد الحوثيين في اليمن، التي تم إرسالها في مجموعة دردشة أخرى مع كبار قادة إدارة ترامب ضمت صحفيا بالخطأ.

وأكد شخص مطلع على محتويات الرسائل ومن تلقوها، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الحساسة، وجود الدردشة الثانية.

وقال المصدر، إن الدردشة الثانية على "سيجنال"، وهو تطبيق متاح تجاريا غير مصرح باستخدامه لتوصيل معلومات عسكرية حساسة أو سرية، ضمت 13 شخصا.

وأكد أن الدردشة كانت تحمل اسم "اجتماع فريق الدفاع".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن المجموعة ضمت جينيفر زوجة هيجسيث، المنتجة السابقة في شبكة "فوكس نيوز"، وشقيقه فيل هيجسيث، الذي تم تعيينه في وزارة الدفاع (البنتاجون) مستشارا ومسؤول اتصال بوزارة الأمن الداخلي، وكلاهما كان يسافر مع وزير الدفاع ويحضر اجتماعات رفيعة المستوى.

ويزيد الكشف عن مجموعة الدردشة الإضافية الانتقادات ضد هيجسيث وإدارة ترامب، بعد أن تجاهلت اتخاذ إجراءات ضد كبار مسؤولي الأمن القومي الذين ناقشوا خططا لشن ضربة عسكرية على تطبيق "سيجنال".