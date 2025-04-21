ترامب يُخطط لخفض مليار دولار إضافي من تمويل جامعة هارفارد



وكالات

تُخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لخفض تمويل جامعة هارفارد بمقدار مليار دولار أمريكي إضافي.

وقالت مصادر مطلعة، إن هذا القرار نابع من رفض الجامعة تعديل سياستها بما يتماشى مع مطالب الإدارة الأمريكية بتعديل سياستها الداخلية المتعلقة بحماية الطلاب اليهود من معاداة السامية، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت ذات المصادر إلى أن التخفيضات المعنية ستستهدف بشكل رئيسي تمويل الأبحاث الطبية التي تجريها الجامعة.

وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق، أن إدارة ترامب أرسلت إلى جامعة "هارفارد" قائمة صادمة من المطالب تحت تهديد سحب التمويل الفيدرالي، ثم أوضحت لاحقا أن الرسالة أرسلت بالخطأ، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وطالبت الرسالة جامعة "هارفارد" بـ"تطبيق سياسات قائمة على الجدارة، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ما شابه، ومنع قبول الطلاب الدوليين المعادين للقيم الأمريكية، ووقف جميع برامج التنوع والإنصاف والشمول".

وتعلقت العديد من المطالب الواردة في الرسالة بـ"معاداة السامية التي تقول إدارة ترامب إنها توجد في العديد من الجامعات، بما في ذلك هارفارد.

ومن هذه المطالب إصلاح أو إزالة البرامج ذات السجلات الصارخة في معاداة السامية، بما في ذلك برامج في كلية اللاهوت، وكلية الصحة العامة، وكلية الدراسات العليا للتربية".

وفي 15 أبريل، اقترح ترامب تصنيف جامعة هارفارد كـ"منظمة سياسية"، وسحب صفة الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها باعتبارها مؤسسة تعليمية غير ربحية.

كما أعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن تجميد المنح المخصصة للجامعة بقيمة 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تعليق عقود طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار.

وأشارت التقارير أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم إعادة النظر في المنح والعقود الممنوحة لهارفارد والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات دولار.