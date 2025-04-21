سقوط شهداء وجرحى.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس



وكالات

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف على المناطق الشرقية من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الإثنين.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وفقا لما ذكرته الغد.

وتم انتشال شهيدتين، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات والمفقودين جراء الغارة التي استهدفت بلدة الزنة شرق مدينة خان يونس.

واستهداف منطقة المواصي غرب خان يونس ما أسفر أيضا عن سقوط شهداء وجرحى.

ولا تزال الغارات الجوية والقصف المدفعي على المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس متواصلة، مع استمرار عمليات نسف المربعات السكنية في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة رفح.

وفي أحدث إحصائية رسمية، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 51,201 شهيد، بالإضافة إلى 116,869 مصابًا منذ بداية العدوان.

وأضافت الوزارة في بيان، أن 44 شهيدًا و145 جريحًا سقطوا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، مشيرة إلى وجود عدد غير محدد من الضحايا تحت الأنقاض، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم بسبب استمرار القصف ونقص الإمكانات.

ومنذ خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025، بلغت الحصيلة 1,827 شهيدًا و4,828 إصابة، بحسب بيان الوزارة.