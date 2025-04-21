القوات الروسية تُواصل تقدمها في أوكرانيا وتُسيطر على 3 بلدات جديدة



وكالات

واصلت القوات الروسية تقدمها في مختلف جبهات القتال خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ تمكنت من السيطرة على بلدات جديدة.

وقامت القوات الروسية بتحسين وتوسيع سيطرتها على العديد من المواقع التي كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية، وذلك قبيل هدنة عيد الفصح، وفقا لسكاي نيوز.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، سيطرت قبل سريان هدنة عيد الفصح، على بلدة "نوفوميخايلوفكا" في مقاطعة دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت قوات مجموعة الغرب الروسية، بتحرير بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 245 عسكريا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على خطوط ومواقع مهمة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق أوسبينوفكا وزفيريفو وناديجدينكا وكراسنوأرميسك وبيتروفسكوي ونوفوبافلوفكا في دونيتسك.

وأعلنت الدفاع الروسية، السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوليشنيا في مقاطعة كورسك الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "تواصل قوات مجموعة الشمال الروسية، التقدم وصد محاولة غزو القوات الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، وتمكنت القوات من تحرير بلدة أوليشنيا في المقاطعة".