"البث الإسرائيلية": حماس تسعى إلى محاكاة نموذج حزب الله في لبنان



وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس، تسعى إلى محاكاة نموذج حزب الله في لبنان، من خلال العمل على ممارسة نفوذ عسكري دون أن تكون في موقع الحكم الرسمي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الأحد، استدعاءه آلاف الجنود الاحتياط للمشاركة في حرب غزة، وذلك على وقع التصعيد المتواصل في القطاع.

وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن الجيش استدعى الآلاف من جنود الاحتياط ونقل قوات من جبهات أخرى إلى القطاع، بناءًا على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من القوات مواصلة مزيد من الضغط على حركة حماس.