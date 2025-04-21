إعلان

الخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بتحقيق وقف النار الشامل في أوكرانيا

07:12 ص الإثنين 21 أبريل 2025

الحرب الروسية الأوكرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتحقيق وقف إطلاق النار الكامل والشامل في أوكرانيا.

وأضاف المصدر خلال تعليقه على دعم الجانب الأمريكي لهدنة الفصح التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين: "نحن نبقى ملتزمين بتحقيق وقف إطلاق نار كامل وشامل"، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد المصدر على أنه كان يجب إنهاء الصراع ووقف القتال في أوكرانيا منذ فترة طويلة.

ووفقا له أجرى وفد أمريكي مناقشات مشجعة في باريس الأسبوع الماضي، بحسب روسيا اليوم.

وعلى خلفية ذلك قال وزير الخارجية ماركو روبيو في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إن السلام ممكن إذا التزمت به جميع الأطراف".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، أمس الأحد، منشورا أعرب فيه عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب الروسية الأوكرانية قف النار الشامل في أوكرانيا لخارجية الأمريكية اشنطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان