الخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بتحقيق وقف النار الشامل في أوكرانيا



وكالات

قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتحقيق وقف إطلاق النار الكامل والشامل في أوكرانيا.

وأضاف المصدر خلال تعليقه على دعم الجانب الأمريكي لهدنة الفصح التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين: "نحن نبقى ملتزمين بتحقيق وقف إطلاق نار كامل وشامل"، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد المصدر على أنه كان يجب إنهاء الصراع ووقف القتال في أوكرانيا منذ فترة طويلة.

ووفقا له أجرى وفد أمريكي مناقشات مشجعة في باريس الأسبوع الماضي، بحسب روسيا اليوم.

وعلى خلفية ذلك قال وزير الخارجية ماركو روبيو في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إن السلام ممكن إذا التزمت به جميع الأطراف".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، أمس الأحد، منشورا أعرب فيه عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل.