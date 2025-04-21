البنتاجون ينفي ضلوع وزير الدفاع الأمريكي بفضيحة "سيجنال" جديدة



وكالات

نفى البنتاجون الأنباء حول مشاركة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، معلومات حول ضربات جوية على اليمن في مجموعة دردشة ثانية عبر تطبيق "سيجنال" ضمت كلا من زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان اليوم الاثنين، أن ما أشيع مجرد أخبار كاذبة، روجت لها وسائل الإعلام الكارهة للرئيس دونالد ترامب، والمهووسة بتدمير كل من يلتزم بأجندة الرئيس وفق تعبيره.

كما وصف تلك الاتهامات بـ"الهراء"، مضيفا أن وسائل الاعلام التي روجت تلك الإشاعات اعتمدت على موظفين سابقين ساخطين وأقوال الأشخاص الذين فصلوا هذا الأسبوع، وفقا لروسيا اليوم.

واعتبر المتحدث، أن الدافع وراء روايات هؤلاء الأشخاص هو التخريب على وزير الدفاع وأجندة الرئيس"، مشيرا أن أي محادثة سرية على سيجنال لم تتضمن معلومات حول اليمن.

وشدد على أن وزير الدفاع يزداد قوة وكفاءة في تنفيذ أجندة ترامب.

وكانت مصادر مطلعة أفادت، أن هيجسيث شارك في محادثة على مجموعة ثانية عبر "سيجنال" يوم 25 مارس الماضي، ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه بالإضافة إلى حوالى 10 أشخاص من دائرته الشخصية والمهنية" معلومات حول ضربة أمريكية على مواقع حوثية في اليمن، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت المصادر، إن وزير الدفاع نشر جداول الرحلات الدقيقة للطائرات التي كان مقررا أن تضرب أهدافا للحوثيين، وهي في الأساس خطط الهجوم نفسها التي شاركها في اليوم نفسه على مجموعة سيغنال أخرى.

جدير بالذكر أن زوجة هيجسيث، وهي صحفية وموظفة سابقة في قناة "فوكس نيوز"، لا تعمل في وزارة الدفاع، في حين أن شقيقه ومحاميه يشغلان مناصب فيها، لكن ليس واضحا لماذا قد يحتاج أي منهما إلى أن يكون مطلعا على الضربات الوشيكة ضد الحوثيين.

وأشارت المعلومات إلى أن مسؤولين في البنتاجون حذروا الوزير قبل أيام قليلة من أنه يجب ألا يناقش معلومات متعلقة بالضربات في اليمن عبر "سيجنال"، وهي خدمة رسائل مشفرة تعتبر أقل أمانا من القنوات الرسمية المستخدمة عادة للبيانات الحساسة.

ويخضع هيجسيث، المذيع السابق في قناة "فوكس نيوز"، يخضع أيضا لتحقيق داخلي في البنتاجون بعد مشاركته معلومات حساسة على خدمة الرسائل "سيجنال" في 15 مارس في محادثة شملت صحافيا تمت دعوته من طريق الخطأ.