غارة إسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس



وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، أعلنت الأحد، أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة فجر أمس وصل إلى 19.

واستشهد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي على شرق حي التفاح، شمال شرقي مدينة غزة.

كما استشهد اثنين في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 44 شهيدا، و145 مصابا خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت أن عدد الشهداء ارتفع منذ تجدد القتال في 18 مارس 2025 إلى 1827 شهيدا، ومنذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 51 ألف شهيدا وأكثر من 116 ألف مصاب.