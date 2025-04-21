انتهاء هدنة عيد الفصح التي أعلنتها روسيا في أوكرانيا



وكالات

انتهت فترة سريان هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 19 أبريل حتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل.

والسبت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة مؤقتة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح، وفقا لروسيا اليوم.

وقد بدأت سريانها من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، إذ أوضح الرئيس أنه انطلق من افتراض أن أوكرانيا ستحذو حذو روسيا.

وفي الوقت نفسه، كما أشار إلى أن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة أو استفزازات من قبل العدو.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الأحد، أن هدنة عيد الفصح تنتهي عند منتصف الليلة، ولم يصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي أوامر بتمديدها.

وعلى الرغم من زعم فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة للالتزام بـ "الهدوء" خلال هدنة عيد الفصح التي عرضها الرئيس الروسي، في حال التزام روسيا بها، إلا أن قوات نظام كييف قامت بقصف مدينة غورلوفكا (في جمهورية دونيتسك الشعبية)، صباح عيد الفصح رغم الهدنة.

وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليل الهجوم على مواقع القوات الروسية قرب سوخايا بالكا وبوجاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولكن تم صد هذه المحاولات.

كما استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليل 48 طائرة مسيرة، بما في ذلك طائرة واحدة استهدفت أراضي شبه جزيرة القرم.

وقامت الوحدات الأوكرانية بقصف مواقع القوات الروسية 444 مرة، وتنفيذ 900 ضربة بطائرات مسيرة وإلقاء ذخائر مختلفة، بما في ذلك على المناطق الحدودية في مقاطعة بريانسك وكورسك وبيلجورود.

وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، فضلا عن أضرار في المنشآت المدنية.

وتعد هذه الهدنة الثانية خلال العملية العسكرية الخاصة، حيث تم الإعلان عن أول هدنة بمناسبة عيد الميلاد عام 2023 من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو يوم 6 يناير حتى الساعة 00:00 يوم 7 يناير، ولم تلتزم كييف بالهدنة.

وأوضحت الخارجية الروسية الأحد، أن أوكرانيا بعدم التزامها بهدنة الرئيس فلاديمير بوتين، أكدت عجزها عن وقف إطلاق النار حتى لمدة 30 ساعة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في الخارجية: "سترحب الولايات المتحدة بتمديد الهدنة بعد الأحد"، مشيرة إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية أكدت التزام واشنطن بتحقيق تسوية كاملة وشاملة للأزمة الأوكرانية".

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع للمضي قدما في عقد صفقات تجارية ضخمة.