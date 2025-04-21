رئيس حكومة العراق: قمة بغداد تعقد وسط تحديات كبيرة يواجهها العرب



وكالات

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إن نتائج القمة العربية القادمة التي ستعقد في بغداد الشهر المقبل ستكون مهمة جدا للعالم العربي.

وأضاف السوداني خلال استقباله رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي والوفد المرافق له: "قمة بغداد ستعقد وسط تحديات كبيرة يواجهها العرب والمنطقة، والعراق يركز على مضمون ما سيصدر عن القمة، الذي يجب أن يرتقي إلى مستوى المرحلة الحالية".

ورحب رئيس الحكومة العراقية بانعقاد اجتماعات البرلمانات العربية في بغداد في الفترة 19-21 أبريل الجاري، وأهمية أن تكون مخرجاته بمستوى التحدي الذي يواجهه العالم العربي في الوقت الراهن".

وقال إن "البرلمانات العربية هي تعبير عن المواقف الجماهيرية والشعبية التي يجب أن تأخذ دورها في حل قضايا العالم العربي بشكل كبير"، وفقا لروسيا اليوم.

من جانبه، عبر اليماحي عن الشكر للعراق ومواقفه الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين وغزة تحديدا.

وأشاد بما يمرّ به العراق من مرحلة تعاف واستقرار وأن الصورة في بغداد على الأرض تختلف تماما عما تعرضه بعض وسائل الإعلام من صور مضللة وسلبية تناقض حقيقة ما تشهده البلاد من أمن وازدهار الحياة فيه.