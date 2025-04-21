3 غارات أمريكية على مديرية حرف سفيان شمالي صنعاء



وكالات

شن الطيران الحربي الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، 3 غارات أمريكية على مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمالي صنعاء.

وقصف الطيران الأمريكي مناطق بمديرية سحار في صعدة والمحويت شمال غربي صنعاء، وفقا لما ذكرته الغد.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 120 مدنيا وإصابة قرابة 300 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي مساندة للفلسطينيين في غزة.