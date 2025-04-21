الطقس السيئ يودي بحياة شخصين في ولاية أوكلاهوما الأمريكية



وكالات

قالت الشرطة الأمريكية، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في ولاية أوكلاهوما، بعد أن حاصرت مياه الفيضانات سيارتهما، في الوقت الذي تضرب فيه حالة من الطقس السيئ والفيضانات أجزاء من جنوب البلاد ومن وسط الغرب الأمريكي خلال عطلة عيد القيامة.

وذكرت الشرطة في مدينة مور بولاية أوكلاهوما: "كان هذا أحد أحوال الطقس التاريخية وأثر على الطرق وتسبب في عشرات الحوادث المرتبطة بارتفاع منسوب المياه".

وأضافت الشرطة: "انحرفت إحدى المركبات عن الطريق وجرفتها المياه تحت الجسر، في وقت الحادث، تم إنقاذ جميع الركاب باستثناء 2 ببالغ الأسف، نبلغكم بأنه عثر لاحقا على جثتي شخصين، امرأة بالغة وفتى يبلغ من العمر 12 عاما".

وحثت الشرطة في مور السكان على البقاء في منازلهم، إذ قالت في وقت متأخر من مساء يوم السبت، إنها استجابت لأكثر من 12 مكالمة من سكان حوصرت سياراتهم وسط مناسيب المياه المرتفعة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من حدوث فيضانات أو اقتراب حدوثها في أنحاء أوكلاهوما، وفقا لما ذكرته الغد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، هبوب عواصف رعدية شديدة من شرق ولاية تكساس إلى أقصى جنوب شرق ولايتي أيوا وإيلينوي، مع احتمال حدوث إعصار قوي وهبوب رياح عاصفة من وسط أركنسو إلى وسط ميزوري.

وأضافت الهيئة، أن السلطات أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع إعصار في أجزاء من ولايات أركنسو وكانساس ولويزيانا وميزوري وأوكلاهوما.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تسببت عاصفة ربيعية في حدوث أعاصير وعواصف رعدية شديدة في منطقة من الولايات المتحدة تمتد من تكساس إلى أوهايو، مما أسفر عن وفاة أكثر من 12 شخصا في ولايات الجنوب ووسط غرب الولايات المتحدة.