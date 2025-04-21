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قبل يومين من رحلتهم.. إسرائيل تلغي تأشيرات 27 برلمانيا فرنسيا

01:14 ص الإثنين 21 أبريل 2025

البرلمان الفرنسي

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وكالات

قالت صحيفة "لوفيجارو"، إن وفدًا مكونًا من 27 برلمانيًا فرنسيًا ومسؤولين منتخبين من اليسار تم إلغاء تأشيراتهم قبل يومين من رحلة مبرمجة إلى إسرائيل.

واستنكر الوفد العقاب الجماعي بعد إلغاء تأشيراتهم، إذ يضم هذا الوفد على وجه الخصوص نواب الجمعية الوطنية فرانسوا روفين، وأليكسيس كوربيير، وجولي أوزين، وسومية بورواها، والسناتور السيدة ماريان مارجاتي، وفقا لروسيا اليوم.

كان من المقرر أن يزور الوفد إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة من 20 إلى 24 أبريل".

وذكر 17 من هؤلاء المسؤولين المنتخبين السبعة والعشرين في بيان: "قبل يومين من سفرنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات الدخول التي منحتنا إياها، على الرغم من الموافقة عليها قبل شهر".

وأضاف البيان: "نريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ، والذي يبدو وكأنه عقاب جماعي، إن إلغاء تصاريحنا لدخول إسرائيل قبل 48 ساعة من مغادرتنا يشكل قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الفرنسية وولايتنا كممثلين منتخبين للجمهورية، وهو ما يتطلب موقفا لا لبس فيه من أعلى السلطات في دولتنا".

وقالت المجموعة: "إن المنع المتعمد للمسؤولين المنتخبين والبرلمانيين من تولي مناصبهم لا يمكن أن يمر دون عواقب".

وطالبوا: "بتوضيح هذا الوضع، وأن يستقبل الرئيس ماكرون الوفد، ويبذل قصارى جهده مع السلطات الإسرائيلية للسماح بالسفر مجددا في أقرب وقت ممكن".

ومن المقرر أن يعقد الوفد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القادمة في باريس.

وأكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أنها "ألغت التأشيرات"، مشيرة إلى "قانون يسمح بحظر دخول الأشخاص الذين يريدون العمل ضد تل أبيب".

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