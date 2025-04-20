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إسرائيل.. تحذيرات بعد تشخيص إصابة بالحصبة في تل أبيب

11:09 م الأحد 20 أبريل 2025

أرشيفية

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رتل أبيب - (د ب أ)

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من أنه قد تم تشخيص إصابة شخص بمرض بالحصبة في تل أبيب.

وقالت الوزارة إن الشخص المعني وصل على متن رحلة لشركة طيران العال الإسرائيلية صباح أمس الأول الجمعة قادما من لندن، ثم استقل القطار إلى محطة جامعة تل أبيب وقضى وقتا أمس السبت في غرفة الألغاز ومطعم في هرتسيليا، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ونبهت الوزارة جميع الأشخاص الذين قد يكونوا قد تعرضوا للاتصال مع الشخص المعني بضرورة التأكد من أنهم قد تم تطعيمهم بالكامل ضد الحصبة.

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الحصبة تل أبيب الصحة الإسرائيلية
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