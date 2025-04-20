الحوثيون: مقتل واصابة 15 شخصًا بقصف أمريكي لسوق في صنعاء

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي، مقتل وإصابة 15 شخصا في قصف أمريكي استهدف سوقا شعبيا، شمالي العاصمة صنعاء مساء اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، في بيان "استشهد 3 مدنيين وجرح 12 آخرين في حصيلة أولية نتيجة العدوان الأمريكي على حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب في صنعاء".

وفي وقت سابق اليوم، استهدف الطيران الأمريكي بعدة غارات جوية مواقع متفرقة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (شمال وغربي اليمن) من بينها العاصمة صنعاء.

وفقاً للحوثيين، "استهدف الطيران الأمريكي حيا وسوق فروة الشعبي في مديرية شعوب"، وهي أكبر مديريات العاصمة.

وتشن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ منتصف شهر مارس الماضي، "لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، وفق تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد أن استأنف الحوثيون حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، "تضامناً مع الفلسطينيين في غزة".