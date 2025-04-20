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الكرملين: بوتين لم يصدر أي أوامر بتمديد هدنة عيد الفصح مع وأوكرانيا

10:23 م الأحد 20 أبريل 2025

الكرملين

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موسكو – (أ ش أ)

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن هدنة عيد الفصح بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي الليلة، حيث لم يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديدها.

وقال بيسكوف في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، عندما سُئل عما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار: "لم تصدر أي أوامر أخرى".

وأعلن بوتين عن هدنة عيد الفصح خلال اجتماع مع رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، أمس السبت، ويسري وقف إطلاق النار لمدة 30 ساعة، تنتهي الليلة.

هذا المحتوى من

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الكرملين ديمتري بيسكوف روسيا هدنة عيد الفصح بوتين أوكرانيا
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