اليابان: لا تنازلات بشأن سلامة الغذاء في المحادثات مع أمريكا

طوكيو - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الأحد، إن اليابان لن تقدم أي تنازلات من شأنها أن تمس سلامة الغذاء، وذلك في إطار مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وذكر إيشيبا في برنامج تلفزيوني على هيئة الإذاعة اليابانية: "لن نتنازل عن سلامة الغذاء.. يجب علينا حماية سلامة المواطنين اليابانيين"، مشيرا إلى نهج حذر تجاه مسألة الوصول إلى السوق الزراعية، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس".

وأضاف أن توسيع واردات الغاز الطبيعي المسال سيُدرس كورقة تفاوضية، في ظل تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القضاء على العجز التجاري لبلاده مع اليابان.

كما أشار إلى شكاوى واشنطن بشأن الحواجز غير الجمركية في قطاع السيارات اليابانية، وقال إن هناك اختلافات في معايير السلامة وقوانين المرور بين البلدين، مضيفا: "سنعمل على وضع تدابير مناسبة حتى لا يُنظر إلينا على أننا غير منصفين".

وتطرق إيشيبا أيضا إلى عدم رضا ترامب عن حصة اليابان الحالية من التكاليف المتعلقة بالقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.