البث العبرية: إسرائيل قلقة من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن هناك قلق كبير بإسرائيل من أن الولايات المتحدة قد تقدم تنازلات لإيران بشأن تخصيب اليورانيوم.

وقالت الهيئة، إن إسرائيل قلقة وتحاول إقامة قناة اتصال مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن المحادثات مع إيران.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه "سيصعب على إسرائيل القيام بعمل عسكري ضد إيران إذا وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقًا معها".

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضحت أنه لا داعي للقلق في إسرائيل من تقدم المحادثات مع إيران.

وحتى الآن، أجرت واشنطن وطهران جولتين من المحادثات النووية غير المباشرة، الأولى في 12 أبريل الجاري بالعاصمة العمانية مسقط، والثانية يوم 19 من الشهر ذاته في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة عمانية.

وأشاد الجانبان الإيراني والأمريكي بالجولتين، مشيرين إلى أنها جرت في "أجواء بناءة وإيجابية"، على أن تُعقد الجولة الثالثة يوم السبت المقبل بسلطنة عمان.