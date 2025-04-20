نتنياهو يضغط على رئيس الشاباك لثنيه عن تقديم إفادته أمام المحكمة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط على رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، لثنيه عن تقديم إفادته في محكمة تنظر إبطال قرار الحكومة بإقالته.

وقالت البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن مكتب نتنياهو عرض على بار أن يستقيل في موعد متفق عليه مقابل المشاركة في اختيار من يخلفه.

وأمس السبت، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الشاباك، رونين بار، سيستقيل من منصبه منتصف مايو المقبل.

وفي مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة بار، قائلًا إن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت"، إذ تصاعد الخلاف بين نتنياهو وبار على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأثار قرار عزل رئيس الشاباك احتجاجات من قِبل المعارضة الإسرائيلية، كما أعاقت المحكمة العليا تنفيذه.