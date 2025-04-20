جيش الاحتلال يدفع بجنود لم يكمل تدريبهم بسبب نقص القوات لغزة

وكالات

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال، وبسبب نقص عدد القوات لديه، دفع جنود من لواءي "جولاني" و "جفعاتي" رغم أنهم لم يُكملوا تدريبهم العسكري الكامل الذي بدأ قبل 4 أشهر فقط، إلى قطاع غزة.

وهو الخبر الذي أكدته هيئة البث الإسرائيلية أيضًا، قائلة إن الجيش يدفع بجنود جدد لم يكملوا تدريبهم العسكري لمهام ميدانية داخل غزة بسبب النقص في القوات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استدعاءه آلاف الجنود الاحتياط للمشاركة في حرب غزة، وذلك على وقع التصعيد المتواصل في القطاع.

وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن الجيش استدعى الآلاف من جنود الاحتياط ونقل قوات من جبهات أخرى إلى القطاع، بناءًا على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من القوات مواصلة مزيد من الضغط على حركة حماس.