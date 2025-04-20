إسرائيل تدرس إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المحررين للضغط على حماس

وكالات

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس إمكانية إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين تم الإفراج عنهم في صفقات سابقة، وذلك في خطوة تهدف لممارسة ضغوط إضافية على حركة حماس، على خلفية الجمود في المفاوضات.

وأعلنت حركة حماس أكثر من مرة استعدادها لتسليم الأسرى الإسرائيليين التي تحتجزهم بقطاع غزة "دفعة واحدة"، مع اشتراطها إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وفي المقابل، رفضت إسرائيل تلك الشروط وأكدت أنها لن تنهي الحرب قبل القضاء الكامل على قدرات حماس العسكرية.

وتستمر جهود الوسطاء لوقف حرب غزة والعودة للاتفاق التي انتهكته إسرائيل يوم 18 مارس الماضي باستئناف الحرب، إلا أن مفاوضات الصفقة بين تل أبيب وحماس مازالت "عالقة"، وفق ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد.

وقالت البث العبرية، إن الخلافات حول مطلب "نهاية الحرب" تعرقل الصفقة مع حماس، إذ تطالب إسرائيل بصفقة جزئية، بينما حماس تسعى لصفقة شاملة.

ومن جانبه، لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيد من التصعيد. حيث قال في خطاب متلفز بث في وقت متأخر مساء أمس السبت، إنه أصدر تعليمات للجيش بزيادة الضغط على حماس.

وأضاف نتنياهو "على الرغم من التكلفة الباهظة للحرب، فإن إسرائيل ليس لديها خيار سوى مواصلة القتال لحين تحقيق النصر وتحرير الأسرى المحتجزين".