الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتحقيق وقف إطلاق نار شامل بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

أكدت الولايات المتحدة التزامها بتحقيق وقف إطلاق نار كامل وشامل بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما قالته وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أنها سترحب بتمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا إلى ما بعد اليوم الأحد.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأحد، استعداده لسلام ووقف نار غير مشروط يمكن أن يستمر لمدة لا تقل عن 30 يومًا، موضحًا أنه لم يتلق ردًا من روسيا بشأن تمديد الهدنة.

واتهم زيلينسكي، روسيا بانتهاك هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس السبت، لمدة 24 ساعة، مجددًا اقتراحه بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا أخرى.

وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس بوتين لم يعلن تمديد الهدنة.

كما اتهمت موسكو، كييف بعدم التزامها بالهدنة، إذ قال روديون ميروشنيك، السفير الروسي الخاص بملف "جرائم نظام كييف"، في تصريح متلفز، إن الحكومة الأوكرانية "لم تستطع الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 30 ساعة فقط، رغم أنها نفسها طالما طالبت بمبادرات مماثلة في السابق".

وأضاف ميروشنيك: "حتى المقترحات السابقة لوقف إطلاق النار لمدة شهر، كانت مجرد شعارات دون تنفيذ فعلي.. لا أتذكر أن كييف التزمت بأي اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل طويل الأمد أو فعال".