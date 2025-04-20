مسؤول إسرائيلي: يجب القضاء على حماس ونتنياهو غير قادر على ذلك

وكالات

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، إنه يجب القضاء على حركة حماس، لكن رئيس وزراء 7 أكتوبر (بنيامين نتنياهو) غير قادر على تحقيق ذلك.

وتابع ليبرمان: "حماس ما تزال تطلق صواريخ وتقتل الجنود وتحتفظ بالأسرى في الأنفاق وهذا إفلاس تام للحكومة ورئيسها"، مضيفًا "على رئيس وزراء 7 أكتوبر تحمل المسؤولية وترك الساحة بدلًا من التحريض وتمزيق المجتمع".

وفي السياق ذاته، قال رئيس شعبة العمليات السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل زيف، إن "حركة حماس تتقن الاختباء دون حاجة إلى قتالنا والوضع ينقلب ضدنا"، مضيفًا "لم نعد نمتلك أي نقاط ضعف لدى حماس يمكن استغلالها".

واعتبر زيف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "منفصل عن الواقع" المتمثل في الرسائل المتراكمة المطالبة باستعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وإنهاء الحرب.

وتابع المسؤول الإسرائيلي السابق: "نتنياهو يبني حوله عالمًا سياسيًا سامًا ويهاجم كل من يعرض أمامه الحقيقة، وهذا خطر على الأمن القومي".