حماس: ما يعيشه أسرانا بسجون الاحتلال جريمة حرب

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتلال الصهيوني ما يزال يمعن في إجرامه بحق الأسرى الفلسطينيين الأبطال ويواصل سياسة القتل البطيء لهم.

وذكرت الحركة، أن الأسير ناصر ردايدة من بيت لحم ارتقى بعد تدهور صحته خلال اعتقاله بسجن "عوفر" بسبب التعذيب والإهمال الطبي.

ونعت حماس الأسير ردايدة، مؤكدة أن ظروف الأسرى الفلسطينيين المأساوية في سجون الاحتلال انتهاك للمواثيق الدولية والإنسانية.

وتابعت الحركة: "ما يعيشه أسرانا بسجون الاحتلال جريمة حرب تستوجب من أحرار العالم التدخل والضغط لمحاسبة المجرمين. ووحشية الاحتلال بحق الأسرى ستجلب له مزيدًا من الغضب والضربات من شعبنا"، مؤكدة أن مقاومتها ستبقى على عهد الحرية مع الأسرى البواسل حتى خلاصهم من سجون الاحتلال.

ودعت حماس المؤسسات الإنسانية والحقوقية للتحرك بقوة وتحمل مسؤوليتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، مضيفة "نهيب بجماهير شعبنا في الضفة الغربية لنصرة ودعم أسرانا البواسل وتكثيف كافة أشكال المقاومة".