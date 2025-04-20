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مسؤول إسرائيلي سابق: لم نعد نمتلك أي نقاط ضعف لدى حماس يمكن استغلالها

07:27 م الأحد 20 أبريل 2025

يسرائيل زيف

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وكالات

قال رئيس شعبة العمليات السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل زيف، إن "حركة حماس تتقن الاختباء دون حاجة إلى قتالنا والوضع ينقلب ضدنا"، مضيفًا "لم نعد نمتلك أي نقاط ضعف لدى حماس يمكن استغلالها".

واعتبر زيف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "منفصل عن الواقع" المتمثل في الرسائل المتراكمة المطالبة باستعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وإنهاء الحرب.

وتابع المسؤول الإسرائيلي السابق: "نتنياهو يبني حوله عالمًا سياسيًا سامًا ويهاجم كل من يعرض أمامه الحقيقة، وهذا خطر على الأمن القومي".

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل زيف حماس نتنياهو قطاع غزة
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