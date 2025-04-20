من اليونان إلى العراق: كيف بدت الاحتفالات بعيد الفصح - صور

بي بي سي

يحتفل المسيحيون من الطوائف الأرثوذكسية والغربية بعيد الفصح في مختلف أنحاء العالم في اليوم نفسه الأحد، وهو أمر لا يحدث في كثير من الأحيان، بسبب اختلاف التقويمات التي تعتمدها كل طائفة في تحديد موعد العيد.

في اليونان، أضاءت الألعاب النارية السماء، بينما أضاء المصلون في القدس الشموع داخل الكنيسة التي يقال إنها شهدت صلب المسيح ودفنه.

إليك نظرة على كيفية احتفال البعض بالعطلة مع بلوغ أيام الاحتفالات ذروتها في يوم عيد الفصح.