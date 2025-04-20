زعيم المعارضة الإسرائيلية: نحن معرضون لاغتيالات سياسية من الداخل

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، "كان على رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، الاستقالة منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب فشله".

وأضاف لابيد، "وفقًا لمعلومات استخباراتية نحن في طريقنا لكارثة وهذه المرة ستكون من الداخل، فنحن معرضون لاغتيالات سياسية من الداخل ورئيس الشاباك رونين بار على رأس من يتلقى التهديدات".

وتابع: "من يدير الحكم منذ 7 أكتوبر هو المسؤول عن التحريض. يجب إيقاف المحرضين على العنف ونحن في مرحلة خطيرة"، مشيرًا إلى أن مستوى التحريض الذي تقوده الحكومة يقوض أسس الديمقراطية وستصبح خطرًا وجوديًا عليها.

ودعى زعيم المعارضة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إسكات وزرائه وأبواقه الإعلامية ومنح الشاباك القوة والصلاحية الكاملة.

وأكد لابيد، أن إسرائيل لن تتمكن من التعامل مع تحديات حركة حماس وإيران إذا كانت تعاني من التمزق.